Житель Балакова забил мать до смерти за спрятанный мобильник

В Балакове Саратовской области 47-летнего ранее судимого местного жителя признали виновным в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, которая от избиений скончалась.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти 72-летней женщины стала тупая травма грудной клетки с множественными переломами ребер, осложнившиеся двусторонним пневмотораксом и дыхательной недостаточностью. Фактически, мать после того, как сын ее избил, задохнулась.

Как уточнили в региональном СУ СКР, «подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном». Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Вызывают оторопь описания подробностей преступления.

Следствием и судом установлено, что еще 7 января 2021 года в квартире на улице Рабочая города Балаково сын избил мать, которая разбирала в шкафу и «трогала его вещи». Пьяный подонок избил мать руками и пультом от телевизора, при этом оказать сопротивление и убежать женщина не могла.

А с 6 на 7 февраля 2021 года он искал свой телефон и обнаружил, что мать его переложила во время уборки. Разозлившись на нее, он несколько раз ударил женщину по голове и в грудь, а потом запер в соседней комнате.

- Проснувшись утром, мужчина осознал, что от полученных травм мать скончалась, однако в правоохранительные органы он не обратился и о совершенном деянии не сообщил. Впоследствии к нему в гости пришла знакомая и увидев тело женщины и рассказала об этом в полицию, — уточнили в региональном СУ СКР.

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