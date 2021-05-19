В Балаковском районе горит село, но нет воды для тушения огня

В cеле Маянга Балаковского района сгорели несколько домов, а у пожарных не было воды, чтобы начать тушение огня.

По сообщениям очевидцев, начал гореть дом на улице Набережная — в него совсем недавно въехали новые хозяева, а затем огонь перекинулся на соседнее строение.

- Начало гореть за домом, но из-за того, что в селе нет воды, потушить огонь не получилось.

Пожарные прибыли из города, однако, спасти ситуацию уже было нельзя. Огнеборцам даже негде было набрать воды, – рассказывает о ситуации канал в Telegram «Балаковский репортер».

Напомним, Николай Панков сегодня, 19 мая, уже вызвался помочь жителям Маянги, где проблемы с водой привели к ужасным последствиям.

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