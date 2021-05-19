В Саратов для создания технопарка прибыла делегация из Москвы

Делегация прибыла в Саратов для реализации проекта технопарка

Сегодня, 19 мая, в Саратов прибыла рабочая группа из Москвы по реализации проекта технопарка.

Как сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин, делегацию возглавил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Гости региона посетили предполагаемую площадку будущего технопарка на улице Кутякова и на пересечении улиц Радищева и Московская и обсудили предпроектные предложения по реконструкции зданий. А после в правительстве региона прошло совещание по разработке плана совместных действий и определении ответственных.

В правительстве прошло совещание

Напомним, о создании технопарка вчера, 18 мая, объявил технопарка. Он будет специализироваться на сфере высоких технологий и, возможно, «оставит» молодых специалистов, выпускников из вузов Саратова в регионе.

Технопарк появится в центре Саратова

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