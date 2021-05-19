В Саратове не состоялись два из трех конкурсов на комплексное освоение территории

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Объявленные в Саратове конкурсы на застройку трех участков в микрорайоне Солнечный- 2, между улицами Тархова и Зыбина большей частью были сорваны. Только в одном из трех конкурсов был определен победитель, который должен заняться комплексным освоением территорий.

Конкурс проводило ООО «Госжилстрой», подведомственное областному минстрою. Инвесторов планировали найти на все участки за пять дней.

На самый небольшой участок - 14,9 га, не было подано ни одной заявки.

На конкурс за самый большой из трех участков, заявился один участник – ООО «ФораМонолит», которая возводила ЖК «Ямайка» на новой набережной у Волги. Но заявку компании отклонили за несоответствие условиям конкурса.

Участок площадью 35 га отошел ООО «Переселение», которое ранее участвовало в застройке земель Саратовского авиазавода в микрорайоне САЗ-2. Еще одну заявку, от АО «Специализированный застройщик «Шелдом» конкурсная комиссия отклонила.

Теперь ООО «Переселение», которое связывают с депутатом облдумы Леонидом Писным, должно за три года освоить полученный участок, с условием передачи не менее 35% квартир министерскому ООО «Госжилстрой», а также строительства там не менее 50% жилья эконом-класса.

Кроме этого, там должны быть построены объекты соцсферы, которые сразу перейдут в собственность города, а также дороги, парковки, проведено озеленение.

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