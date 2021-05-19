В Саратове нашли тело убитого мужчины с ожогами на голове

В Кировском районе Саратова найдено тело убитого мужчины.

- По данным следствия, житель Кировского района 19 мая нашел труп неизвестного мужчины в посадках в одном километре от дома №7 по улице Кузнецова и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Место происшествия и тело осмотрели. На трупе нашли множественные повреждения, а также следы термического воздействия в области головы, туловища и конечностей.

Следователи возбудили уголовное дело за убийство. Вместе с полицейскими разыскивается злоумышленник и устанавливается личность погибшего.

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