Подросток ограбил женщину на Ломоносова в Энгельсе

В Энгельсе подростка подозревают в ограблении.

- Утром у дома по улице Ломоносова на 42-летнюю женщину напали и отобрали сумку. В ней были золотые изделия, мобильный телефон, документы и кошелек 1 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

После преступления потерпевшая пошла в полицию. Оперативники занялись делом и задержали 17-летнего парня. Он признался, что часть похищенного сдал в ломбард.

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