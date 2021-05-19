Жительница Саратова лишилась денег и колец после визита племянницы

В Кировском районе Саратова обокрали 39-летнюю местную жительницу.

- Неизвестный украл из ее дома деньги и два обручальных кольца на общую сумму 140 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители возбудили дело и поехали в командировку в Ленинградскую область. Там они задержали 19-летнюю племянницу заявительницы. Ранее не судимая девушка рассказала, что деньги потратила, а кольца сдала в ломбард.

Ей выписали подписку о невыезде.

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