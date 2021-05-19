Володин: Местные власти отчитываются федеральными проектами

Встреча Володина с жителями в Петровске

Вячеслав Володин днем 19 мая проводит встречу с жителями Петровского района.

Володин предложил сформировать паспорт проблем в районе, чтобы поэтапно их решать. «Надо начать с тех тем, которые волнуют наибольшее количество людей», - сказал он.

На встрече обсуждаются вопросы развития района: ремонт дорог, благоустройство, здравоохранение, образование, сохранение культурного наследия и другие.

Володин отметил, что решать проблемы необходимо сообща: часть возьмет на себя он, часть должен взять на себя регион и район.

- У области должны быть реализованы свои проекты, а сейчас отчитываются только за федеральные, - отметил Вячеслав Володин.