Саратовца осудили за попытку сбыть 23 кг наркотиков

В Ярославской области осудили 45-летнего жителя Московской области и 37-летнего жителя Саратовской области за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает прокуратура Ярославской области, осужденные договорились в интернете с неустановленным лицом о сбыте веществ. Он дал им автомобиль с тайников и сообщил местонахождение наркотиков, которое надо было расфасовать и перевезти на территорию нескольких областей.

В Ленинградской области в мае 2020 года злоумышленники забрали «синтетику», расфасовали ее по 18 сверткам и спрятали в машине. ФСБшники поймали их на трассе в Пошехонском районе Ярославской области во время поездки на авто.

Общая масса синтетического наркотика, изъятого сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-розыскных мероприятий, составила более 23 кг.

Суд приговорил мужчин к восьми и девяти годам колонии строгого режима.

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