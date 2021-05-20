В четверг в Саратове ожидается до +25 градусов

В Саратовской области сегодня, 20 мая, ожидается погода чуть прохладнее с дождями и грозами.

- Осадки будут кратковременными. Ветер подует с порывами до 15–19 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +20… +25 градусов.

В 2020 году 20 мая была холодная и дождливая погода.

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