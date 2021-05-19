Саратов вошел в топ-10 городов для отдыха на водоемах

В 2021 году Саратов вошел в топ-10 популярных городов для отдыха на реках и озерах.
По данным сервиса Tvil.ru, около 40% туристов планируют провести летние отпуска на берегах пресноводных водоемов. В их число входит и река Волга.
Также в рейтинг вошли Казань, Петрозаводск, Волгоград, Байкальск и Приозерск, Самара, Нижний Новгород.
Большинство туристов бронируют в Саратове отдых на полторы ночи.
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