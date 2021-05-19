Самолет санавиации
На службу санавиации Саратовской области поступил новый самолет — легкомоторный турбореактивный самолет ТВС-2МС в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, воздушное судно будет использоваться для транспортировки тяжелобольных пациентов в многопрофильные клиники Саратова, а также для вылетов специализированных бригад врачей в районные больницы для оперативного определения тактики лечения нетранспортабельных пациентов на месте.
За 2021 год планируется совершить вылеты не менее чем к 140 пациентам.
Также самолет может перевозить пациентов в федеральные медцентры, ведь дальность его полета составляет около 1000 км.
В прошлом году на вертолете МИ-8 санавиации перевезли около 120 пациентов.
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