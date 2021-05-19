В пресс-службе Саратовского облсуда не подтвердили отставку председателя Федора Телегина

Федор Телегин
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 19 мая, распространилась информация, что председатель Саратовского областного суда Федор Телегин покидает свой пост.
Об этом сообщали различные телеграм-каналы.
Однако в пресс-службе Саратовского облсуда информацию об отставке председателя не подтвердили.
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