Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 мая 2021 13:48

В пресс-службе Саратовского облсуда не подтвердили отставку председателя Федора Телегина

Ранее информацию распространяли телеграм-каналы
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Федор Телегин

Федор Телегин

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 19 мая, распространилась информация, что председатель Саратовского областного суда Федор Телегин покидает свой пост.

Об этом сообщали различные телеграм-каналы.

Однако в пресс-службе Саратовского облсуда информацию об отставке председателя не подтвердили.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.