В Саратове под суд за взяточничество пойдет налоговик

В Саратове будут судить бывшего сотрудника налоговой инспекции. Его обвиняют в четырех эпизодах взяточничества.

- Следствие считает, что с июля 2020 года по 19 февраля 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по Саратовской области получил частями от налогоплательщика 40 тыс. рублей. Деньги предназначались за помощь в переходе с одной системы налогообложения на другую, что позволяло снизить сумму уплачиваемого налога, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

От другого налогоплательщика он с ноября 2019 года по январь 2021 получил почти 90 тыс. рублей за такую же помощь.

Еще от одного гражданина злоумышленник в период с января 2019 по март 2020 года получил 27 тыс. рублей. Взятка предназначалась, кроме аналогичной помощи, еще и за общее покровительство.

А за незаконные услуги в виде помощи при оформлении патента он получил от налогоплательщика 33 тыс. рублей.

Взяточника поймали в ходе совместной операции ОЭБ и ПК УМВД по Саратову, УФСБ России по Саратовской области и отдела безопасности УФНС России по Саратовской области.

Дело направлено в суд.

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