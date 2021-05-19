Для улучшения кредитной истории жительница Саратова заняла денег и отдала мошенникам

Жительницу саратовского поселка Солнечный обманули мошенники на 170 тыс. рублей.

- Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником кредитно-финансовой организации. Он предложил ей улучшить свою кредитную историю, взяв займ. При этом он заверил, что в дальнейшем его аннулируют. Гражданка согласилась и продиктовала коды из СМС, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

После этого женщина обнаружила, что на ее имя взяли кредит в 170 тыс. рублей и перевели на неизвестный счет.

Полицейские возбудили дело за мошенничество.

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