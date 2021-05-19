Автолюбительница из Саратова лишилась машины из-за 200 штрафов за нарушение ПДД

В Саратове у должницы арестовали автомобиль из-за долга по штрафам.

- Женщина накопила более 200 штрафов за нарушение ПДД почти на 150 тыс. рублей. Большинство из них за превышение скорости, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

Женщину предупредили о возбуждении исполнительного производства, но погашать долги она не торопилась.

Система фотовидеофиксации «Кордон» установила ВАЗ-2110, который принадлежит гражданке. Пристав арестовал машину и отправил на спецстоянку.

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