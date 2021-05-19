Студенты ПИУ РАНХиГС вошли в число 15 финалистов молодежной секции международного форума «Примаковские чтения — 2021»

С 5 по 10 июня в Москве состоится международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения – 2021», представляющий собой дискуссионную площадку для обсуждения проблем мировой экономики, политики и безопасности с участием ведущих представителей российских и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров. Тема «Примаковских чтений» 2021 года посвящена современным вызовам мировому порядку.

По результатам всероссийского отбора в состав 15 финалистов молодежной секции форума вошли студенты Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС. Обучающиеся получат возможность пообщаться с ведущими экспертами, бывшими и действующими государственными деятелями, представителями деловой сферы. Отметим, что в качестве спикеров форума выступят министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, а также действующие российские и зарубежные дипломаты и политики.

- В Поволжском институте управления мы создали все возможности, позволяющие нашим студентам раскрыть свои способности и приобрести уникальные компетенции, — подчеркнул директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев. — Мы запустили образовательную программу бакалавриата «Психология экономической политики и геополитическая конфликтология» в рамках направления подготовки «Политология», ориентированную на подготовку политологов-международников. Данная программа предоставляет возможности уже на первом курсе окунуться в будущую профессиональную деятельность. Тот факт, что в этом году наши студенты вошли в число 15 финалистов молодежной секции форума «Примаковские чтения», является важным итогом этой работы.

Организаторами форума выступают Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) и Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова.