Рецидивист из Саратовской области похитил у несостоявшейся тещи половину пенсии

В Саратовской области к сроку за кражу с банковского счета приговорили 23-летнего ранее судимого мужчину.

- Он вместе со своей сожительницей 18 ноября 2020 года приехал к ее матери в одно из сел Ровенского района. Он попросил у пожилой женщины телефон, чтобы позвонить, и увидел СМС из банка о зачислении пенсии. Злоумышленник перевел половину — 4 тыс. рублей — на свой банковский счет и потратил, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Суд принял во внимание то, что это не первое подобное преступление мужчины, и приговорил его к году колонии строгого режима.

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