В Саратове перестали ходить трамваи четырех маршрутов

В Саратове сегодня днем, 19 мая, перестали ходить трамваи четырех маршрутов.

Как сообщает профильная группа электротранспорта в соцсети «ВКонтакте», трамваи №3, 9, 10 и 11 перестали ходить в 12:35 на перекрестке улиц Вавилова и Астраханская.

Причина остановки неизвестна, но очевидцы сообщают о серьезном заторе по улице Астраханская.

Теперь «тройки» от 6-й Дачной идут с увеличенным интервалом, а от Мирного переулка и вовсе движения нет.

«Девятки» и «десятки» ходят от своих конечных лишь до Детского парка.

А «одиннадцатые» следуют из Ленинского района только до улицы Осипова.

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