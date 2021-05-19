На Лунной в Саратове пенсионер на Nissan сбил женщину с ребенком

На Лунной иномарка сбила женщину с ребенком Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера днем, 18 мая, в Ленинском районе Саратова сбили двух пешеходов.

- Авария произошла в 15:55 напротив Лунной, 27/1. Nissan наехал на 40-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

За рулем автомобиля был 76-летний мужчина. Пешеходы попали в больницу с травмами.

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