В Саратове пройдет второй мотивационный форум «Делай на 100»

26 и 27 мая, в День российского предпринимательства, в Саратове пройдет второй мотивационный форум для предпринимателей «Делай на 100». В программе форума запланировано выступление 6 федеральных экспертов и 6 историй саратовских предпринимателей в популярном формате TED.

Основной темой форума станет 100% эффективность бизнеса и человека в бизнесе и в жизни. В рамках мотивационных сессий от федеральных экспертов мастер-классы проведут Александр Кравцов, Никита Маклахов, Анна Бочарова, Кирилл Липай, Ева Кац, Дмитрий Кибкало.

Откроет работу форума Александр Кравцов - президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция» - со своим выступлением «Любовь и 100 процентов годовых». Александр Кравцов объяснит, почему деньги, бизнес и любовь непрерывно связаны, что такое «формула героев», а также даст формулу мотивации и самомотивации.

В рамках секции «Идеи, достойные дела» 6 саратовских предпринимателей расскажут, какие идеи легли в основу их бизнеса и что вдохновляет их идти вперед и покорять ежедневно все новые и новые вершины. С мотивационными историями в популярном формате TED выступят: Виталий Сетежев (организатор и руководитель детского палаточного лагеря CS CAMP с военно-спортивной тематикой), Елена Переверзева (основатель и руководитель федеральной сети частных детских садов «КОРАБЛИК», почётный работник общего образования РФ), Виталий Лещев (основатель проектов «Мочи весла», «Волга - каяк», тренер по адаптивному спорту, инструктор по туризму, член Совета СООО «Саратовский областной клуб туристов»), Евгений Сазанов (основатель и руководитель компаний в сфере проектирования, производства, поставки технических средств безопасности в 11 регионах РФ), Артем Никитин (сооснователь digital агентства Impress, которое занимает 26 место в рейтинге smm агентств России) и Анастасия Пугачева (основатель и генеральный директор туристического агентства SkyTravel в Саратове, победитель премии Лидер Года 2020 в номинации «Лучшее туристическое агентство» в Саратове).

В рамках сессии «Эффективность бизнеса» выступят: Никита Маклахов (автор подкаста «Будет сделано!»), Анна Бочарова (федеральный эксперт по управлению бизнесом, организационный консультант) и Кирилл Липай (основатель маркетингового агентства «DaKinobi»). Они расскажут о том, как лидеру быть эффективным, собрать вокруг себя эффективную команду и выстроить эффективные продажи в 2021 году.

Закроет первый день форума выступление Дмитрия Кибкало (основателя и совладельца крупнейшей в России сети магазинов настольных игр «Мосигра», консультанта, ментора, автора деловой литературы).

Завершит деловую программу форума 27 мая онлайн-выступление Евы Кац. Тренер по жизненному балансу и управляющий партнер агентства интернет-продаж 5 o'click Ева Кац расскажет, как найти подходящую для себя стратегию для управления жизнью, где искать свои мечты и какие причины мешают нам действовать.

На протяжении всего форума участников ждет бизнес-игра «Нетворкинг-квест» от проекта «Location», который поможет с пользой провести перерывы — завести новые деловые контакты, найти единомышленников, партнеров и клиентов.

Также участники форума и все желающие смогут присоединиться к федеральной благотворительной инициативе #мойбизнеспомогает, в рамках которой Центр «Мой бизнес» организует сбор средств для помощи подопечным благотворительного фонда «Жизнь». Для этого будет установлена стойка с символикой акции #мойбизнеспомогает, где каждый желающий сможет внести в специальный бокс сумму благотворительного взноса наличными. А также, при желании, приобрести брендированную продукцию от Центра «Мой бизнес». Все собранные от продажи сувениров деньги также будут переданы в СРОО «Жизнь».

Основная цель инициативы «Мой бизнес помогает» – объединить неравнодушных людей, развить культуру благотворительности и поддержать деятельность бизнеса и общества в помощи нуждающимся.

Участие в форуме бесплатное. Регистрация: https://делайна100.рф

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.