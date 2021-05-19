Из-за горящих сараев в Саратове поплавились оконные рамы у жителей пятиэтажки

Пожар на улице Аткарская Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Из-за пожара на улице Аткарская, 57 в Кировском районе Саратова вчера, 18 мая, поплавились пять оконных рам.

Напомним, горели надворные постройки возле пятиэтажного дома. Из него эвакуировали людей. Площадь пожара составила 213 кв. м. На его тушение выезжали 13 расчетов огнеборцев.

Предполагается, что возгорание произошло из-за того, что неизвестный неосторожно обращался с огнем.

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