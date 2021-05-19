В Саратове эвакуатор врезался в «Приору»

ДТП на Тракторной в Саратове
Фото: ГИБДД по Саратову
В Кировском районе Саратова вчера вечером, 18 мая, случилось ДТП.
- В 20:00 напротив дома №39 на Тракторной 47-летний водитель эвакуатора «Чайка» столкнулся с «Ладой Приора», которую вел 31-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
В аварии пострадал 26-летний пассажир легковушки. Его госпитализировали.
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