Мошенница притворилась саратовской чиновницей и выманила миллион

В Саратове женщину осудили за мошенничество.

- Гражданка РФ, представляясь сотрудницей администрации Вольского района, получила от женщины 1 млн 50 тыс. рублей, которая надеялась, что за эти деньги ее сын поступит в военную академию в Вольске, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФСБ.

Аферистка деньги получила, но содействовать поступлению не собиралась, так как не имела для этого реальной возможности.

ФСБшники возбудили в отношении нее дело. Фрунзенский районный суд Саратова осудил ее на два года условно. Она также полностью возместила ущерб.

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