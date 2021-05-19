Ирина Романова: Прошедшие довыборы в Саратовскую областную думу были сложными

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Председатель Саратовского облизиркома Ирина Романова связала низкую явку с наступившей теплой погодой, отметив, что большинство людей уехали за город, на дачи. По ее словам, в прошедших 14–16 мая довыборах в областную думу приняло участие около 31% избирателей. Об этом она заявила 19 мая в избирательной комиссии Саратовской области, где подвели окончательные итоги довыборов в облдуму.
- Выборы проходили в сложной обстановке из-за усиленных санитарно-эпидемиологических мер, — сказала Романова.
По ее словам, в комиссии всех уровней за эти три дня поступило 205 жалоб.
Особо остановилась Ирина Романова на пересчете голосов на участке №20 в Саратове.
- Решение о пересчете голосов на этом участке было связано с принципиальной позицией ИКСО о недопустимости нарушений закона, — подчеркнула Романова.
Напомним, пересчет подтвердил первоначальные данные участковой комиссии.
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