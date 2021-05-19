В Саратове ЗАЗ с иностранными номерами и без страховки попал в ДТП

ДТП на Федоровской в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова вчера днем, 18 мая, случилось ДТП на улице Федоровская.

- В 12:00 напротив дома №3а 42-летняя женщина за рулем Nissan Juke врезалась в ЗАЗ Lanos, которым управлял 40-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадала 36-летняя пассажирка ЗАЗ. Ее госпитализировали.

При этом у водителя ЗАЗ с номерами с кодом DPR на момент ДТП не было полиса ОСАГО, в связи с чем на него составили протокол и выписали штраф в 800 рублей.

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