Правоохранители ищут очевидцев ДТП с подростком на Азина

Авария на улице Азина Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Правоохранители ищут свидетелей аварии, которая произошла 30 апреля на улице Азина в Саратове.

- ДТП случилось около 15:00 в районе дома №23. Несовершеннолетний мотоциклист сбил женщину-пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Отдел по расследованию ДТП Главного следственного управления регионального главка просит очевидцев откликнуться по телефонам: 99-46-66, 8-987-827-44-43. Или по адресу: Чернышевского, 88, кабинет №805.

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