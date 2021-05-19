Насильника в Пугачеве приговорили к 10 годам колонии

Фото из зала суда в Пугачеве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области осудили на 10 лет колонии строгого режима 44-летнего ранее судимого местного жителя.

Как установили следователи Пугачевского межрайонного следственного отдела СУ СКР, поздно вечером 18 января 2021 года мужчина выследил и напал на 40-летнюю прохожую на Топорковской улице, выбрав момент, когда поблизости никого не было.

Угрожая убийством, он изнасиловал жертву и скрылся. Пострадавшая обратилась в полицию и вскоре подозреваемый был найден и задержан.

На предварительном следствии свою вину насильник признал.

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