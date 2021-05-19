Ребенок в Саратове выпал из окна, облокотившись на москитную сетку

В Ленинском районе Саратова вчера днем, 18 мая, из окна выпал ребенок.

- Следователи организовали доследственную проверку, осмотрели место происшествия и выясняют обстоятельства инцидента, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

ЧП случилось в квартире на первом этаже дома на улице Лебедева-Кумача. Четырехлетний малыш облокотился на москитную сетку на кухне и выпал. Его мать сразу же вызвала «скорую». В больнице мальчику диагностировали ушибленную рану левой теменной области и закрытый перелом левой ключицы со смещением.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, проверку также начала прокуратура.

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