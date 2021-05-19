За сутки в Саратовской области выявлено 118 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявлено 118 случаев коронавируса.
Всего на 18 мая 2021 года зарегистрировано более 60 тыс. зараженных — 61 331. Всего выздоровели 56 903 человека, а за сутки — 207.
В Саратове 58 новых заболевших, в Энгельсском районе — 23, в Балаковском — 14, в Балашовском — 8.
Из 118 зараженных у 60 пациентов — пневмония.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.