За сутки в Саратовской области выявлено 118 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявлено 118 случаев коронавируса.

Всего на 18 мая 2021 года зарегистрировано более 60 тыс. зараженных — 61 331. Всего выздоровели 56 903 человека, а за сутки — 207.

В Саратове 58 новых заболевших, в Энгельсском районе — 23, в Балаковском — 14, в Балашовском — 8.

Из 118 зараженных у 60 пациентов — пневмония.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.