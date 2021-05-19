Малыш выпал из окна многоэтажки в Саратове

Днем 18 мая из окна квартиры в многоэтажном доме на улице Лебедева-Кумача выпал четырехлетний ребенок.

Его госпитализировали и оказали необходимую помощь, сейчас угрозы для жизни ребенка нет. Малышу повезло, что квартира была на первом этаже.

В прокуратуре области проводят проверку по этому случаю и собираются дать оценку надлежащего исполнения родительских обязанностей.

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