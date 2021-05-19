Синоптики прогнозируют до 29 градусов в Саратовской области

В Саратовской области сегодня днем, 19 мая, местами пройдут кратковременные дожди. Будут грозы.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, температура днем поднимется до +24… +29 градусов.

Ветер днем будет дуть с юга со скоростью 6–11 м/с. Во время грозы ожидаются порывы до 15–19 м/с.

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