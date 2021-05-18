В Балакове Kia Rio сбила девятилетнюю девочку

В Балакове сбили девочку Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Балакове Саратовской области сегодня днем, 18 мая, сбили ребенка.

- В 12:30 у дома №123 по Коммунистической улице 32-летний водитель Kia Rio наехал на девятилетнюю девочку, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.

Пострадавшую с травмами госпитализировали.

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