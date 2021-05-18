Президент России Владимир Путин присвоил врачу из Саратова звание.

Как следует из Указа главы государства, Заслуженным врачом Российской Федерации стал завотделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов» Владислав Барсуков.

Путин присвоил ему звание за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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