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Общество18 мая 2021 18:58

Путин присвоил врачу из Саратова звание

Владислав Барсуков удостоился этого за заслуги в области здравоохранения
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Президент России Владимир Путин присвоил врачу из Саратова звание.

Как следует из Указа главы государства, Заслуженным врачом Российской Федерации стал завотделением ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов» Владислав Барсуков.

Путин присвоил ему звание за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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