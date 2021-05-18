Трамвай №3 прекратил движение, люди идут пешком

Люди идут пешком из-за очередной поломки трамваев Фото: Ольга Симонова

В Саратове снова прекращено движение одного из популярных трамвайных маршрутов №3.

В 17.22 остановилось движение трамвая, на участке 2-я Дачная - Вишневая, в сторону Мирного переулка.

Причина остановки - неисправность вагона. Об этом сообщили в группе "Трамваи и троллейбусы Саратова" в ВК. Корреспондент "КП-Саратов" сообщает, что десятки людей вынуждены идти пешком по линии маршрута.

Трамваи уже прерывали свое движение утром 18 мая.