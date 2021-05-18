Саратовская область: В случае массового заражения коронавирусом детский лагерь изолируют на обсервацию

. Фото: Александр Уриевский

В случае выявления заражений коронавирусом в детских оздоровительных лагерях, которые откроются массово с 1 июня, разработаны меры безопасности, предусматривающие действия вплоть до изоляции лагеря вместе с работниками и детьми.

Но до этого, как надеются чиновники в Саратовской области, дело не дойдет.

- Работников проверяем не ранее, чем за три дня до заезда перед началом каждой смены если лагерь работает в закрытом режиме или раз в неделю при открытом режиме. Для детей в лагерь необходима справка 079-У, как обычно. При этом требований на обследования детей нет, им в загородных лагерях дважды в день будут мерить температуру. Если обнаружим заражение, то в зависимости от количества контактов и заражённых будет приниматься решение - или всех развозим по домам, или отвозим в стационары в медучреждения, или закрываем отряд или лагерь на обсервацию. На каждый случай есть алгоритм действий. Практика работы школ в последнее время показывает, что при соблюдении предписанных санитарных мер массовых случаев заражения не происходит, - рассказала 18 мая на брифинге в пресс-центре «КП-Саратов» начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Рахманова.

Ее поддержала Светлана Савочкина - заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области.

- Мы трезво оцениваем риски и ситуацию с распространением коронавируса и эйфории у нас нет, что наконец открываемся и начинаем работать. Мы делаем все, чтобы имеющиеся риски снизить, - заверила Савочкина.

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