В Саратовской области закроют 27 отделений налоговой

Руководитель регионального УФАС Елена Краснова недавно доложила губернатору о росте сбора налогов

В районных центрах Саратовской области закрывают отделения налоговой службы. Теперь в этих районах жители должны будут пользоваться сервисами сайта ФНС, отправлять документы почтой, получать налоговые услуги через МФЦ или в случае необходимости звонить на единый контактный номер ФНС.

Закроются с 1 июля по 20 сентября 2021 года налоговые в Аркадаке, Духовницком, Хвалынске, Турках, Перелюбе, Ивантеевке, Горном, Александровом Гае, Балтае, Воскресенском, Лысых Горах, Ровном, Степном, Самойловке, Романовке, Екатериновке, Марксе, Дергачах, Озинках, Мокроусе, Новоузенске, Красном Куте, Питерке, Новых Бурасах, Базарном Карабулаке, Красноармейске и Татищеве.

По сообщению регионального УФНС, ликвидируется подразделения и рабочие места налоговиков для повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации системы управления, «проводится модернизация территориальных налоговых органов путем их укрупнения».

Какое количество налоговиков потеряют работу в УФНС не сообщают.

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