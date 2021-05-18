В Саратове с майских праздников не могут найти 32-летнего мужчину

В Саратове ищут пропавшего в Октябрьском районе 32-летнего Алексея Писакина.

Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчину никто не видел с 6 мая.

Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Неизвестно, во что был одет Алексей на момент пропажи.

Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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