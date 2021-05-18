В Саратове с майских праздников не могут найти 32-летнего мужчину

В Саратове ищут пропавшего в Октябрьском районе 32-летнего Алексея Писакина.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчину никто не видел с 6 мая.
Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.
Неизвестно, во что был одет Алексей на момент пропажи.
Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.