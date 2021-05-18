В Балакове неизвестный открыл стрельбу

В Балакове неизвестный устроил стрельбу.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях отметил, что ЧП случилось в районе дома №18 по улице Гвардейская, а также на улице Свердлова.

В полиции региона сообщили, что от очевидцев действительно поступил вызов. Якобы неизвестный стрелял из пневматического ружья в воздух. На место выезжали сотрудники полиции, но никого не обнаружили. Начата проверка.

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