Мужчина в центре Саратова мог умереть от сердечного приступа

Погибший в центре Саратова мужчина мог умереть от сердечного приступа.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, проверка продолжается.

- Согласно результатов судебно-медицинского исследования, достаточных данных, указывающих на криминальный характер смерти мужчины не имеется. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины его смерти. Продолжается проведения комплекса проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – сказала старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК России по Саратовской области Надежда Волошина.

Напомним, тело 64-летнего мужчины нашли днем 17 мая на улице Соборная. По версии неофициальных источников, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

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