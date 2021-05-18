В магазинах Саратова продавали курятину из очага птичьего гриппа

В Саратовской области продавали мясо кур из подкарантинной территории в Самарской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в межрегиональном Управлении Россельхознадзора, специалисты ГБУ СО «Самарское ветеринарное объединение» оформляли ветеринарные документы на продукцию из карантинной зоны по птичьему гриппу в сельском поселении Садгород, указывая, будто мясо птицы идет из благополучной местности.

Вирус нашли в замороженной курятине в торговых сетях Саратовской, Оренбургской, Кировской областей и республики Татарстан и изъяли.

Трех специалистов ветслужбы привлекли к административной ответственности. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности самого бюджетного учреждения.

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