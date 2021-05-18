Короткие смены в лагерях Саратовской области позволят отдохнуть всем детям, не смотря на ограничения

Светлана Савочкина Фото: Александр Уриевский

За счет коротких смен в детских загородных лагерях в Саратовской области планируют сгладить последствия ограничений летом 2021 года на размещение детей. Сейчас разрешено заполнение лагерей на 75% от общего количества мест. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты регионального правительства Светлана Савочкина.

- С прошлого года изменилось все, ведь в 2020 году оздоровительная компания была отменена из-за коронавируса. Сейчас мы открываем все организации, кроме нескольких, которые заняты под реабилитацию детей и взрослых от коронавируса.

К нашему счастью, есть санитарные правила, которые позволяют открывать оздоровительные смены в 21 день или смены отдыха - 10-14 дней. Это позволит сгладить ситуацию с ограничением количества отдыхающих в 75%. Планируем, что отдохнуть смогут все желающие дети, - отметила Савочкина.

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