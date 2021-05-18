В Саратове жителей дома на Аткарской эвакуировали из-за крупного пожара

Пожар тушат 12 расчетов МЧС
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Кировском районе Саратова сегодня днем, 18 мая, случился пожар на улице Аткарская, 57.
- Горят надворные постройки на площади 200 кв. м. Вплотную находится четырехэтажный жилой дом. Людей из-за сильного задымления эвакуировали, никто не пострадал, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Площадь пожара составила 200 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На месте работают 12 пожарных расчетов. В 14:47 возгорание локализовали.
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