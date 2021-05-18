Фото из Инстаграм Романа Бусаргина

В Саратове будет создана молодежная хоккейная команда.

Как сообщил председатель областного правительства Роман Бусаргин, на встрече с родителями воспитанников спортшколы по хоккею, тренерским составом юниоров и руководством АНО «Хоккейный клуб «Кристалл» обсудили создание команды под эгидой некоммерческой организации, где ребята будут получать зарплату.

Во второй половине июля начнется подготовка к соревнованиям, определится окончательный состав. Основной костяк команды должны составить воспитанники нашей спортшколы 2003 года рождения.

- Со своей стороны рекомендовал руководству клуба определить тренерский состав для молодёжной команды, посоветовавшись с родителями. Руководство клуба согласилось, что нужно учесть мнения воспитанников и их родителей, — отметил Роман Бусаргин.

Он заявил, что главное — создать условия, чтобы саратовские спортсмены играли за местные клубы.

Бусаргин напомнил, что недавно взрослый «Кристалл» стал серебряным призером Первенства Высшей хоккейной лиги.

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