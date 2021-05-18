Юрий Вяземский предложил провести финал «Умницы и умники Земли Саратовской» в Парке покорителей космоса

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Ведущий Всероссийской гуманитарной телеигры «Умницы и умники», Юрий Вяземский предложил провести в парке Покорителей космоса финал регионального этапа игры в 2022 году.

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО МИД России Юрий Вяземский не только провел финальную игру областной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской», но и побывал на месте приземления первого космонавта планеты. Там с этого года открылся Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина, построенный по инициативе и при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

- Было бы хорошо грядущий сезон региональной олимпиады 2022 года посвятить космической теме и рассмотреть возможность проведения ее финала на территории парка, — предложил Юрий Вяземский.

Это предложение было сделано сопровождавшему его и. о. министра образования области Михаилу Орлову.

Напомним, вчера в Лицее-интернате 64 прошла финальная игра региональной олимпиады «Умницы и умники земли Саратовской» с личным участием Юрия Вяземского.

По итогам интеллектуальной игры абсолютным победителем стал Ярослав Сидоров, десятиклассник из энгельсской Гимназии № 8. Второе место за Ириной Тазаткиной, ученицей средней школы № 33 им. П.А. Столыпина Энгельсского района. Третьим стал Виктор Харькин из саратовского Лицея № 107. Защищать честь области на известной телеигре предстоит им и Елене Пигаловой, ученице средней школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Энгельсского района, Андрею Трусову, десятикласснику из Гимназии № 34 г. Саратов, Дарье Семеновой, ученице саратовского Лицея-интерната 64. Их на телеигру отдельно пригласил Юрий Вяземский, объяснив это грядущим юбилейным сезоном –уже 30 по счету.