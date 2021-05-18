В Саратове рецидивист избил двух сотрудниц кондитерской

Мужчина избил двух сотрудниц кондитерской. Фото пресс-службы Росгвардии

В Саратове 46-летний рецидивист напал на сотрудников кондитерской.

- ЧП случилось утром 17 мая в магазине на проспекте 50 лет Октября. В ходе ссоры он избил двух сотрудниц кондитерской, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Управления Росгвардии.

Правоохранители задержали агрессора и передали его полицейским.

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