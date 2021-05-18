Предъявлено обвинение спасшемуся на пожаре в Красном Текстильщике мужчине

В Красном Текстильщике пожар унес жизни трех человек

Предъявлено обвинение 27-летнему жителю Саратова, который спасся на пожаре в Красном Текстильщике.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, дело возбуждено по статье «Заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению вследствие малолетнего возраста, если виновный имел возможность оказать помощь этим лицам либо сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние».

Речь идет о трагедии в ночь на 6 мая. Мужчина гостил у своей 30-летней тети и ее малолетних детей. Накануне вечером взрослые устроили застолье с алкоголем и легли спать. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

- Проснувшись и обнаружив пожар, мужчина имел реальную возможность и был обязан разбудить малолетних детей и вывести их из дома, поскольку понимал, что в силу малолетнего возраста они не могут принять меры к самосохранению. Однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина покинул жилище и не принял никаких мер по оказанию помощи детям и спасению их жизни, заведомо оставив их в опасности, — сообщили в региональном СК.

В результате женщина и дочери 3 и 11 лет погибли на месте.

Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по поручению руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

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