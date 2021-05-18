В Солнечном-2 перекроют движение 5 июня

Улицы в Солнечном-2 будут перекрыты Фото: Екатерина Семенова

В Саратове будет перекрыто движение в Солнечном-2.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, ограничения будут введены 5 июня, во Всемирный день велосипедиста.

С 16 до 19 часов нельзя будет проехать и припарковать машину по следующим адресам:

- бульвар Героев Отечества на участке дороги от Панченко до Кузнецова;

- Панченко на участке дороги от южной до северной части бульвара Героев Отечества;

- Еремина на между южной и северной частями бульвара Героев Отечества;

- параллельная дорога улицы Кузнецова от южной до северной части бульвара Героев Отечества.

Ограничение не распространяется на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий, граждан, работающих или проживающих по указанным улицам. Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.

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