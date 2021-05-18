Детский отдых в Саратовской области готовы обеспечить 702 организации

Брифинг в пресс-центре "КП-Саратов", посвященный летнему отдыху детей Фото: Александр Уриевский

В международный день защиты детей 1 июня в Саратовской области стартует десткая летняя оздоровительная кампания 2021 года. В ближайшее время соответствующее решение будет принято региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавируса. Об этом на брифинге в пресс-центре «Комсомольской правды – Саратов» 18 мая рассказала Светлана Савочкина заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области.

- Мы продолжаем жить в условиях пандемии, это будет накладывать отпечаток, но летнему отдыху - быть. В ближайшее время областной штаб примет решение о старте летней кампании.

702 оздоровительные организации готовы принять детей, это 38 загородных лагерей, 9 оздоровительных учреждений и летние площадки, лагеря с дневным пребыванием в школах.

65 тыс. детей будут охвачены организованным отдыхом, 40 тыс. побывают в загородных лагерях. Это меньше, чем обычно раньше, но мы помним, что сохраняются ограничения по наполняемости – только 75% мест можно заполнить.

При сохранении благоприятной санэпидобстановки более тысячи детей поедут отдыхать на юг страны.

Готовы медработники, вожатые, всего более 5 тыс. сотрудников будут работать с детьми этим летом, - рассказала Савочкина.

Безопасность детей на отдыхе предусматривается комплексная - и санитарные правила и антитеррористическая защищённость. Последнее направление будет особо внимательно готовится в свете событий в Казани.

На страже детских лагерей стоят тревожные кнопки, видеокамеры, частные охранные предприятия. Проверяют всех сотрудников на наличие криминального прошлого.

На контроле пожарная безопасность и транспортная безопасность - около 15 тысяч детей планируется перевозить этим летом организованными группами.

- Оздоровительные организации будут работать по новым методическим рекомендациям в условиях распространения коронавируса. По-прежнему в ходу утренние фильтры, ежедневная телеметрия. Отменены все «родительские дни».

Загородные лагеря работать будут по выбранному ими режиму.

Закрытый, это когда все сотрудники заезжают одноразово и не покидают лагерь на весь период смены, пройдя обследование один раз. А если как раньше, с выездом раз в неделю, то обследование на инфекцию будут сдавать еженедельно.

При этом требований на обследования детей нет, обследуем только взрослых работников, - рассказала Галина Рахманова, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

Не останутся в этом году без летнего оздоровления дети сироты и дети-инвалиды.

- Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети сироты также будут отдыхать этим летом, в отличие от прошлого года, когда дети были взаперти в наших госучреждениях фактически с мая по сентябрь.

У нас пять подведомственных минобразу лагерей. Сироты в лагеря заведут одновременно, 17 июня, после того, как сдадут экзамены, - сообщила Галина Калягина, заместитель министра - начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних министерства образования Саратовской области.

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