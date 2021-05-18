С начала года саратовские ЗАГСы выдали больше 7,5 тысячи повторных свидетельств

ЗАГСы Саратовской области с начала 2021 года выдали 7 558 повторных свидетельств во всем видам госрегистраций.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС, это на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Сегодня гражданин может прийти в отдел ЗАГС того района, где он проживает и получить повторный документ, даже если актовая запись сделана в другом регионе. Раньше такое даже сложно было представить. В этом году наши специалисты выдавали повторные свидетельства, оригиналы актовых записей которых хранятся в архивах ЗАГСов Чукотки, Сахалина, Калининграда, Краснодара и Бурятии. Все это стало возможно благодаря единому цифровому архиву ЕГР ЗАГС, — рассказала начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева.

Чтобы получить повторное свидетельство, нужно обратиться в ЗАГС, МФЦ или написать заявление на портале «Госуслуги».

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